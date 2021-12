Scheibe beschlägt von innen: Mann fährt gegen Verkehrsinsel

Wegen schlechter Sicht hat ein Mann in Nördlingen einen Unfall verursacht.

Die Fahrt eines 73-jährigen Pkw-Fahrers hat am Donnerstagabend an einem Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel am Inneren Ring in Nördlingen geendet, wie die Polizei mitteilt.

Wegen der beschlagenen Scheibe verursachte der Fahrer einen Unfall

Da die Windschutzscheibe von innen beschlagen sei, konnte der Mann nicht viel sehen und es kam zum Unfall. Zum Glück wurden dabei keine Personen verletzt, es entstand allerdings ein Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. (AZ)