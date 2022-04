Nördlingen

10:12 Uhr

Scheibenwischer abgerissen: BMW am Rathaus Nördlingen beschädigt

Im Bereich des Rathauses in Nördlingen wurde am Wochenende ein Auto beschädigt.

Am Wochenende wurde am Rathaus in Nördlingen der Scheibenwischer eines geparkten BMW abgerissen. Der Schaden wird vierstellig beziffert.

Eine unbekannte Person hat in der Zeit zwischen Freitag, 19 Uhr, und Sonntag, 14 Uhr, den Heckscheibenwischer eines weißen BMW abgerissen. Dieser stand in der besagten Zeitspanne im Bereich des Rathauses Nördlingen. BMW in Nördlingen beschädigt Laut Polizeibericht wurde dabei auch die Heckscheibe und der Kofferraumdeckel verkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro, die Polizei bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

