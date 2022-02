Nördlingen

09:24 Uhr

Scheibenwischer geklaut: Polizei bittet um Hinweise

In Nördlingen wurde am Montag einem geparkten Auto das Scheibenwischerblatt am Heck geklaut. Die Polizei sucht nun nach der Täterin oder dem Täter.

Ein Scheibenwischer ist in der Industriestraße in Nördlingen am Montag gestohlen worden. Wie die Polizeiinspektion Nördlingen mitteilte, wurde der Heckscheibenwischer zwischen 7.30 Uhr und 16.30 Uhr einem geparkten schwarzen Audi entwendet. Die Täterin oder der Täter ist momentan noch unbekannt. Deshalb bittet die Polizei unter Telefon 09081/2956-0 um Hinweise. (AZ)

