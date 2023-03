Schild und Auto beschädigt und geflüchtet

Zwei Unfallfluchten hat es in der vergangenen Woche in Nördlingen gegeben. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat im Zeitraum von Freitag, 3. März, bis Samstag, 4. März, in der Berger Straße in Nördlingen ein Verkehrszeichen beschädigt. Wie die Polizei berichtet, handelt es sich beim Verursacher wahrscheinlich um einen Lkw-Fahrer. Es ist ein Sachschaden von etwa 300 Euro entstanden. Außerdem wurde am Donnerstag in der Äußeren Einfahrt, Höhe Hausnummer 14, ein dort geparkter schwarzer Pkw beschädigt. Die Polizei berichtet, dass ein unbekannter Unfallverursacher gegen die hintere Beifahrertür gestoßen ist. Der Sachschaden wird in etwa auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei Nördlingen bittet in beiden Fällen um Hinweise unter Telefon 09081/2956-0. (AZ)

