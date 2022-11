Schlägerei vor Disco: 29-Jähriger erleidet Kieferbruch

Zwei Personen schlagen auf den Mann vor einer Nördlinger Diskothek ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit einem Kieferbruch musste ein 29-Jähriger am Sonntag ins Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilt, gab es in einer Nördlinger Diskothek zunächst einen verbalen Streit, der sich nach draußen verlagerte. In dessen Verlauf schlugen zwei Personen derart auf den 29-Jährigen ein, dass dieser eine Kieferfraktur erlitt. Ein Täter stehe bereits namentlich fest, so die Polizei. Die Ermittlungen zur Identifizierung der Täter und Klärung des Sachverhalts laufen. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen.

In der gleichen Diskothek wurde ein 21-Jähriger fast zeitgleich von einem bislang unbekannten Täter angerempelt und anschließend beschimpft. Als er sich entfernen wollte, hielt ihn der Täter fest und verpasste ihm mehrere Kopfstöße. Der junge Mann erlitt eine blutende Verletzung an der Stirn. (AZ)