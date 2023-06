Schlägereien und Tränengas-Attacke überschatten den ersten Mess'-Abend

Ein bislang unbekannter Täter versprüht Tränengas beim Autoscooter in die Menschenmenge. Die Polizei sucht nach Zeugen und meldet mehrere Körperverletzungen.

Nicht einmal zwei Stunden, nachdem Nördlingens Oberbürgermeister David Wittner die Mess' 2023 eröffnet hatte und auf ein friedliches Volksfest anstoß, hat die Polizei alle Hände voll zu tun. Nach der Tränengas-Attacke durch einen Unbekannten werden Zeugen gesucht und zudem wird wegen anderer Körperverletzungen ermittelt. Außerdem werden Polizisten beleidigt.

Unbekannter sprüht auf der Mess' Tränengas in die Menschenmenge

Gegen 20.50 Uhr sprühte ein bislang unbekannter Täter am Autoscooter Tränengas in die Menschenmenge. Dabei wurden mehrere Personen verletzt. Glücklicherweise musste jedoch nur ein 17-Jähriger medizinisch behandelt werden, so die Polizei. Er wurde vom Sanitätsdienst untersucht und seine Augen gereinigt. Laut Angaben der Geschädigten lief der Unbekannte mit einer Gruppe Freunden an ihnen vorbei und sprühte das Gas. Wer diesbezüglich Hinweise geben kann, soll sich mit der Polizeiinspektion Nördlingen unter der Telefonnummer 09081/2956-0 in Verbindung setzen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Weitere Fälle von Körperverletzung wurden gegen 22.15 Uhr bekannt. Ein 17-Jähriger schlug einem 15-jährigen Jungen mit der rechten Faust ins Gesicht. Der Jüngere wurde im Mund- und Zahnbereich verletzt und musste ärztlich behandelt werden. Der Grund der Auseinandersetzung ist bislang noch nicht bekannt.

26-Jährige ohrfeigt Gleichaltrige am Weinzelt

Gegen 23.15 Uhr verpasste eine 26-Jährige einer ebenfalls 26-Jährigen am Weinzelt eine Ohrfeige auf die linke Wange. Diese wurde hierbei zwar nicht ernsthaft verletzt, erlitt durch den Schlag aber Schmerzen an der Wange. Vorausgegangen war ein verbaler Streit aufgrund Eifersucht, da die Beschuldigte nun mit dem Ex der Geschädigten zusammen ist.

Nördlinger Mess': Das Programm 2023 1 / 17 Zurück Vorwärts Samstag, 10. Juni, 14 Uhr: Festzug durch die Innenstadt

Samstag, 10 Juni, 19 Uhr: Anstich und offizielle Eröffnung durch den Oberbürgermeister

Sonntag, 11. Juni, ab 10 Uhr: Nördlinger Knaben- und Stadtkapelle

Sonntag, 11. Juni, ab 14 Uhr: Unterhaltungsmusik mit "Dingl-Dangl"

Montag, 12. Juni, ab 14 Uhr: Senioren-Nachmittag

Dienstag, 13. Juni, ab 19 Uhr: Anheizer-Sound und Party Power

Dienstag, 13. Juni, im Anschluss: "DJ Ötzi"

Mittwoch, 14. Juni: Kindernachmittag

Mittwoch, 14. Juni, ab 18 Uhr: Country-Time mit Spare Ribs

Donnerstag, 15. Juni, ab 19 Uhr: Party mit "Frontal"

Donnerstag, 15. Juni: Großes Feuerwerk

Freitag, 16. Juni, ab 19 Uhr: Party mit "Münchner G'schichten"

Samstag, 17. Juni, ab 19 Uhr: Party mit "Zruck zu dir!"

Sonntag, 18. Juni, ab 10.30 Uhr: Trachtenkapelle Marktoffingen

Sonntag, 18 Juni, ab 18 Uhr: Party mit "Dingl-Dangl"

Montag, 19. Juni, ab 11 Uhr: Wirtshausmusik mit "Dingl-Dangl"

Montag, 19. Juni, ab 19 Uhr: Mess-Endspurt mit "Kzwoa"



Am Cocktailstand geriet dann gegen 1 Uhr ein 36-jähriger Mann mit zwei anderen, 20 und 21 Jahre alten Männern aus bislang unbekannten Gründen in Streit. Da der 36-Jährige den Streit nicht weiter verbal klären konnte, warf er zunächst den Stehtisch um und schlug dann den beiden Männern mit der Faust ins Gesicht. Hierbei wurden beide leicht verletzt. Weiterhin entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 200 Euro, da sowohl der Tisch selber als auch die darauf befindlichen Gläser beschädigt wurden.

Weit nach Mitternacht wurde laut Polizei dann noch ein 26-Jähriger ausfallend. Gegen 1 Uhr soll er eine Gruppe von sechs Polizeibeamten der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Schwaben Nord beleidigt haben. Dieser saß vor einer bereits geschlossenen Verkaufsbude und rief den Beamten, als sie an ihm vorbeiliefen, laut „ACAB“ entgegen. Als sich einer der Polizisten daraufhin umdrehte, wiederholte er die Worte erneut. (vmö/AZ)