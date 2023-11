Schlag in der Disco sorgt für vier abgebrochene Schneidezähne

Plus In einem Nördlinger Club schlägt ein junger Mann einmal zu, das merkt der andere noch heute. Bekommt der Angeklagte Arbeitsstunden oder nicht?

Junge Menschen tanzen und feiern – in Diskotheken und Clubs wollen sie eine unbeschwerte Zeit genießen. Doch ein solcher Abend kann Folgen haben, hervorgerufen von einem einzigen Schlag zwischen zwei Menschen, die sich nicht einmal kennen. Deswegen steht ein junger Nördlinger vor Gericht.

Anfang Dezember 2022 war es, wie Staatsanwalt Dr. Ehinger aus der Anklageschrift schildert. Der Angeklagte, ein heute 19-Jähriger, schlug einem Rieser ins Gesicht. Er erlitt eine Nasenbeinfraktur und Teile von vier Schneidezähnen brachen ab. Mehrere Tage war er arbeitsunfähig. Der Vorwurf lautet: vorsätzliche Körperverletzung. Der Angeklagte gesteht die Tat vor Gericht sofort ein: "Das war falsch, was ich gemacht habe. Es stimmt, dass ich ihn geschlagen habe. Es tut mir leid, dass ich ihn verletzt habe."