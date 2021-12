Nördlingen

16:43 Uhr

Schlange stehen beim Nördlinger Impf-Drive-In: "Unter 30 Sekunden pro Spritze"

Impfung im Auto beim Drive-In in Nördlingen.

Plus In Nördlingen gibt es am Samstag einen Impf-Drive-In. Der Andrang ist schon vor dem eigentlichen Start groß.

Eigentlich sollte es ja erst um neun Uhr losgehen. Doch schon weit früher fuhren schon die ersten Bürgerinnen und Bürger auf die Kaiserwiese in Nördlingen, um sich für die Booster-Impfung anzustellen. Das sorgte für ein Verkehrschaos auf den Straßen, bis an den Inneren Ring staute sich der Verkehr zurück. So starteten die Ärzte noch früher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen