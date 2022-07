Schlechter Scherz? Unbekannte hängen Rad an Laterne und zerbrechen das Glas

Ein beschädigtes Fahrrad wurde an eine Laterne in Nördlingen gehängt. Doch dabei ging diese zu Bruch.

Unbekannte Personen haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein völlig beschädigtes Fahrrad an eine Laterne gehängt. Diese ist außerhalb der Straße An der Reimlinger Mauer befestigt. Beim Hinhängen des Fahrrades zerbrach laut Polizei das Laternenglas und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Wem das Fahrrad gehört, konnte bislang auch noch nicht geklärt werden. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)