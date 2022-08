Schlemmerfest auf der Kaiserwiese in Nördlingen am Wochenende

Auf der Kaiserwiese in Nördlingen findet am Wochenende ein Street-Food-Festival statt.

Der Veranstalter Xclusive Events aus Nordendorf veranstaltet am kommenden Wochenende wieder das Street-Food-Festival auf der Kaiserwiese unter dem Namen "Schlemmerfest". In etwa 15 bis 20 Ständen sollen verschiedene Gerichte angeboten werden. Zu den Highlights zählen laut Veranstalter "Cooked Pulled Pork" und "Grieß on Ice" sowie Cocktails vom deutschen Cocktailmeister. Sogar eine Shishabar ist geboten. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und eine Seifenblasenmaschine. Auch für ein Bühnenprogramm ist gesorgt.

Street-Food-Festival in Nördlingen von Freitag bis Sonntag

Das Street-Food-Festival "Schlemmerfest" in Nördlingen findet am Sonntag von 16 bis 22 Uhr, am Samstag von 11.30 bis 22 Uhr und am Sonntag von 11.30 bis 21 Uhr statt. (AZ)