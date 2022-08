Schlemmerfest auf der Kaiserwiese in Nördlingen: Von Burger bis Langos

Zum zweiten Mal macht das Schlemmerfest Station in Nördlingen. An elf Trucks und Ständen können die Besucher aus einem vielfältigen kulinarischen Angebot wählen.

Immer, wenn gerade „Rushhour“ gewesen wäre auf dem Street-Food-Gelände auf der Kaiserwiese, hielt ein Wolkenbruch am Wochenende die ganz großen Besuchermassen fern. Sowohl am Freitag, als auch am Samstag zur besten Essenszeit am frühen Abend, konnte sich die Crew um die Veranstalter Eric Simanowski und Kim Hrebabetzky auf die fehlende Unterstützung des Wetters verlassen.

Bereits zum zweiten Mal fand das „Schlemmerfest“ in dieser Form auf der Kaiserwiese vor der Ankerhalle statt. 2021 noch unter Corona-Bedingungen und jetzt unter erschwerten Wetterbedingungen. Trotzdem ist Simanowski nicht unzufrieden mit der Veranstaltung, er weiß, dass es in Nördlingen Zeit braucht, um ein Event erfolgreich etablieren zu können: „Letztes Jahr hatten wir unter Corona-Bedingungen über 11.000 Besucher, dieses Jahr werden es wohl leider nur knapp über die Hälfte sein.“

Elf Essens- und Getränkestände, darunter Gerichte aus der ugandischen Küche

Auch die angestrebte Anzahl von 15 bis 20 Foodtrucks beziehungsweise -ständen wurde unterschritten, elf Essens- und Getränke-Anlaufstellen standen den Besuchern zur Verfügung. Doch das Angebot konnte sich dennoch sehen lassen: von den schon vorab angekündigten Höhepunkten wie „Slow Cooked Pulled Pork“ und „Grieß on Ice“ über Burger, Schaschlik, ugandische Küche, ungarische Langos bis hin zu Baumstriezeln hatte man eine durchaus vielfältige kulinarische Auswahl in durchweg sehr guter Qualität. Der deutsche Cocktailmeister war mit einem Stand vertreten und frisch gezapftes Bier aus Gläsern bekommt man auch nicht auf jedem Festival.

Kim Hrebabetzky und Eric Simanowski haben das Schlemmerfest organisiert. Foto: Peter Urban

Die ganze Familie sollte sich wohlfühlen können: Hüpfburg und Seifenblasenmaschine gab es für die Kleinen, Showacts auf der Bühne und unter anderem eine Shisha-Bar zur Unterhaltung der Großen. Simanowski spricht von einem schwierigen Jahr für Veranstaltungen generell, viele Events würden nachgeholt, teils beklagt man eine Häufung von Veranstaltungen, auf der anderen Seite bedauert man, dass so vieles ausfallen würde: „Das ist von Ort zu Ort verschieden, wir sind mit unserem Schlemmerfest-Projekt ja jedes Wochenende in einer anderen Stadt. Manchmal können wir uns vor Besuchern und Standanfragen nicht retten, dann wieder machen uns das Wetter, Konkurrenzevents und andere Unwägbarkeiten zu schaffen. Aber insgesamt sind wir auf einem guten Weg.“ Deshalb freut er sich, nächstes Jahr wieder auf die Nördlinger Kaiserwiese zu kommen.

