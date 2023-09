Nördlingen

06:30 Uhr

Schlemmerfest für Fast-Food-Fans in Nördlingen

Plus Zum dritten Mal sind Food-Trucks und Stände auf der Kaiserwiese. Das Angebot könnte vielseitiger sein, meint unser Autor. Warum ihn das Schlemmerfest nicht überzeugt hat.

Das so genannte Schlemmerfest scheint in Nördlingen unter keinem guten Stern zu stehen. Bereits zum dritten Mal ist das Team von Xclusive Events aus Nordendorf in der Stadt. Die Voraussetzungen waren, im Gegensatz zu den beiden vorherigen Terminen, zumindest witterungs- und pandemiemäßig, bei bestem Spätsommerwetter eigentlich optimal. Trotzdem war der Besucherandrang am Samstagabend durchaus überschaubar.

Zwar war jeder Tisch besetzt, doch das Gelände lud nicht zum gemütlichen Beisammensein ein. Es hatte eher den Charme eines amerikanischen Autokinos. Lediglich elf Stände beziehungsweise Food-Trucks (davon drei reine Getränke-Stände) waren in einer Art offenem Halbkreis vor der Ankerhalle aufgestellt. Die riesige leere, größtenteils betonierte, Kaiserwiese davor trug ebenfalls nicht dazu bei, das Ambiente als heimelig oder gar lauschig zu empfinden.

