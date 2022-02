Schlösser verklebt: Polizei in Nördlingen bittet um Hinweise

Das Schloss einer Hauseingangstüre und der Schließzylinder eines Geschäftes wurden am Wochenende verklebt. Die Polizei sucht nun nach der Täterin oder dem Täter.

Am Wochenende sind in Nördlingen sowohl das Schloss der Eingangstüre eines Mehrfamilienhauses in der Löpsinger Straße als auch der Schließzylinder eines Bekleidungsgeschäftes in der Fußgängerzone verklebt worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich ein ähnlicher Vorfall bei dem Mehrfamilienhaus in der Löpsinger Straße bereits vergangene Woche.

Der Schaden beläuft sich laut der Polizeiinspektion Nördlingen bei dem Mehrfamilienhaus auf 300 Euro, bei dem Bekleidungsgeschäft gar auf 600 Euro. Unter Telefon 09081/29560 bittet die Polizei nun um Hinweise. (AZ)