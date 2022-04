Schlüssel und Führerschein aus Auto gestohlen

Das Auto war in der Tetschen-Bodenbacher-Straße in Nördlingen abgestellt. Wer hat etwas bemerkt?

Aus einem Auto wurden in Nördlingen ein Schlüssel und ein Führerschein gestohlen. Die Polizei vermutet, dass sich die Tat in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag ereignet hat. Der Hyundai stand in der Tetschen-Bodenbacher-Straße.

Diebstahl in Nördlingen

Wer hierzu Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Nördlingen zu melden unter Telefon 09081/29560. (AZ)