Schmorbrand in Elektroverteilerkasten

Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen muss am Mittwochvormittag ausrücken, weil es im Kammhof brennt.

Die Freiwillige Feuerwehr Nördlingen musste am Mittwoch zu einem Schmorbrand ausrücken. Laut Polizeibericht hatte eine Verputzmaschine gegen 8.30 Uhr den Brand im Kammhof in Nördlingen in einem Elektroverteilerkasten ausgelöst.

Ursache war vermutlich die Überlastung der alten Stromleitungen. Der Schmorbrand konnte schnell mit einem Feuerlöscher gelöscht werden. Die alarmierte Feuerwehr sicherte die Brandstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. (AZ)