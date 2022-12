Nördlingen

13:00 Uhr

Schnee am Wochenende: Wenn ab 7 Uhr die Räumpflicht ruft

Plus Die Stadt Nördlingen weist darauf hin, dass Gehwege von Schnee und Eis befreit werden müssen. In Ausnahmefällen ist in Gefahrenbereichen auch Salz erlaubt.

Schon am Wochenende könnte es im Ries erstmals in diesem Jahr richtig winterlich werden. Der Deutsche Wetterdienst kündigt Minustemperaturen sowie Schneeschauer an. Die Stadt Nördlingen weist in diesem Zusammenhang auf die Räum- und Streupflicht hin. Hauseigentümer sind verpflichtet, für freie Wege zu sorgen. Sie können diese Aufgabe theoretisch auch an ihre Mieter weitergeben, teilt die Stadt weiterhin mit. Das muss allerdings vertraglich geregelt sein.

