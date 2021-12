Schnee und Eis: In wenigen Stunden ereignen sich acht Unfälle im Ries

Plus Die Polizei Nördlingen muss wegen des Wintereinbruchs zu zahlreichen Unfällen ausrücken. Gleich mehrere Fahrer krachen gegen Verkehrszeichen.

Am Donnerstagnachmittag taute der Schnee schon wieder weg, Wasser tropfte von den Dächern, die Sonne kämpfte sich kurz durch die Wolken. Nur ein paar Stunden zuvor sah es in Nördlingen und im Ries ganz anders aus: Es schneite ergiebig. Und mancher Autofahrer kam bei den winterlichen Straßenverhältnissen ins Schleudern. Die Polizei Nördlingen musste zahlreiche Unfälle aufnehmen.