Schon wieder eine Zug-Entgleisung in Nördlingen: Bahn hält sich bedeckt

Bereits zum dritten Mal seit 2016 entgleist in Nördlingen ein Zug. Seit Mittwoch steht erneut ein "Fugger-Express" im Bahnhof – an der gleichen Stelle wie bei der Entgleisung im vergangenen Oktober.

Plus Am Mittwochnachmittag entgleist in Nördlingen ein Zug der Deutschen Bahn. Das ist nicht der erste Vorfall dieser Art, die Ermittlungen dauern weiter an.

Von Dominik Durner

Der vordere Teil der Regional-Bahn 57223 sieht aus, als würde er gerade auf Gleis 4 in den Bahnhof Nördlingen einfahren. Er steht dort aber seit Mittwochnachmittag wie verankert im Bahnhofsbereich, der hintere Teil des Zuges zudem auf der benachbarten Schiene. Der "Fugger-Express" der Deutschen Bahn ist entgleist – bereits zum dritten Mal in den vergangenen sechs Jahren und nicht einmal ein Jahr nach der letzten Entgleisung. Die Ursache ist bislang unbekannt, die Bergungsarbeiten haben aber bereits begonnen.

