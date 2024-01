Nördlingen

Schreiben vom Rechtsanwalt: Ärger um neue Häuser beim Freibad in Nördlingen

Plus Auf dem ehemaligen Hopf-Grundstück am Herkheimer Weg sollen sechs neue Häuser gebaut werden. Rechtsanwalt wirft Stadtrat "Gefälligkeitsplanung" vor.

Von Martina Bachmann

Es gibt diese Briefe im Briefkasten, auf die man gut und gerne verzichten könnte, weil nicht das drinsteht, was man gerne lesen möchte. Ein solches Schreiben hat die Stadt Nördlingen wieder einmal bekommen. Absender war eine Rechtsanwaltskanzlei, den Inhalt zitierte Stadtplaner Philipp Wettemann in der vergangenen Sitzung des Bauausschusses in Auszügen. Fasst man die zusammen, kann das Ziel der Kanzlei und ihres Mandanten nur eines sein: den Bau von sechs Häusern auf dem ehemaligen Hopf-Grundstück unweit des Freibades zu verhindern.

Schon seit Dezember 2021 berät der Bauausschuss des Nördlinger Stadtrates über dieses Projekt. Wie berichtet, soll die ehemalige Villa des verstorbenen Ehepaares Hopf abgerissen werden, ein Bausachverständiger hatte sie als nicht sanierungswürdig beurteilt. Auf dem Gelände will das Nördlinger Bauunternehmen Arlt neue Häuser errichten. Wie diese aussehen sollen, war bereits Thema mehrerer Sitzungen des Bauausschusses. Zuletzt schien man sich im Gremium einig zu sein, der Auslegungsbeschluss wurde gefasst, der Bebauungsplan also öffentlich ausgelegt. Woraufhin sich die Kanzlei meldete. Wer deren Mandant ist, sagte Wettemann in der öffentlichen Sitzung nicht. Doch die Stadträtinnen und Stadträte schienen zu wissen, um wen es sich handelt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

