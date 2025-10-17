Schüleraustausch Wirtschaftsschule Nördlingen und Handelsakademie Olomouc

Um das Verständnis für kulturelle Unterschiede zu fördern und um gemeinsame Werte und Ziele zu erkennen, verbrachten Schülerinnen und Schüler der Partnerstädte erlebnisreiche Tage in Dresden. Der Austausch, gefördert vom Deutsch-Tschechischen Zukunftsfond, verfolgte das Thema: „Wie sagt man heute ‚Nie wieder Krieg‘?“.

Die Reise begann mit einem Kennenlernen der Teilnehmer in einem interaktiven Workshop. Im Verlauf des Treffens diskutierten sie über die Bedeutung von Frieden und die Rolle der Jugend bei der Förderung von Toleranz und Verständnis. In Gruppenarbeitsphasen entstanden Visionen für eine friedlichere Zukunft. Dazu trug auch der Besuch der Gedenkstätte Münchner Platz in Dresden bei. Dort wird an die Schrecken der nationalsozialistischen Verfolgung, an die Haft und den Tod von u. a. politischen Gegnern erinnert. Die Auseinandersetzung mit sehr bewegenden Geschichten der ehemaligen Häftlinge trug zur Entwicklung von Empathie für die Opfer und deren Angehörigen bei. Die Wichtigkeit des Erinnerns und Lernens daraus für die Gegenwart und Zukunft wurde allen bewusst.

Auch der kulturelle Austausch wurde großgeschrieben. Aktivitäten wie der Besuch des beeindruckenden Dresdner Zwingers, der Ballettaufführung „Schwanensee“ in der Semperoper, sowie eine Schifffahrt auf der ‚gemeinsamen’ Elbe halfen, Barrieren abzubauen und internationale Freundschaften zu knüpfen. Das abwechslungsreiche Programm wurde von der Sparkasse Nordschwaben, der Raiffeisen-Volksbank Ries eG, der Stadt Nördlingen und unserem Landrat Stefan Rössle finanziell unterstützt. Abgerundet wurden die Tage von einer inspirierenden Stadtführung, bei der die Jugendlichen die bewegte Geschichte der Stadt erkundeten, die unter den Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs massiv gelitten hatte. Den Abschluss bildeten der Besuch der Dresdener Frauenkirche und der Kuppelaufstieg mit einem beeindruckenden Blick auf die wiederaufgebaute historische Stadt.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!