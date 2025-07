Schülergruppe des THGs zu Besuch in der Biogasanlage in Reimlingen

Das Theodor-Heuss-Gymnasium Nördlingen ist seit diesem Schuljahr als „Klimaschule Bayern“ in Gold zertifiziert und setzt sein Engagement für Nachhaltigkeit konsequent fort. Dazu wurde erneut ein P-Seminar mit dem Leitfach Physik eingerichtet, das von den Lehrkräften Jürgen Horzella und Lena Pollak betreut wird. Ziel ist es, bestehende Maßnahmen weiterzuentwickeln und neue Impulse für einen nachhaltigen Schulalltag zu setzen. Um sich auch mit lokalen erneuerbaren Energien thematisch auseinanderzusetzen, hat das P-Seminar Klimaschule die Biogasanlage der Bioenergie Reimlingen GmbH & Co. KG besucht. Dabei wurden sie von Informatiker Alexander Geiß, einem Mitarbeiter der Biogasanlage und ehemaligen THG-Schüler, durch die Biogasanlage geführt. In einer theoretischen Einführung erklärte er den Seminarteilnehmern die Funktionsweise der Anlage, die Erzeugung des Methangases aus Pflanzen durch Gärung, das Erzeugen von Strom und Wärme mit einem Blockheizkraftwerk sowie die Einspeisung von überschüssigem Methangas nach der Aufbereitung in das Erdgasnetz. Anschließend gab es eine Führung durch die einzelnen Anlagenteile. Auf diese Weise wurden die Schülerinnen und Schüler auch über berufliche Perspektiven im Bereich von Biotechnologie und Landwirtschaft informiert.

