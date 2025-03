Schuleinschreibung an der Hans-Schäufelin-Grundschule Nördlingen

Am Dienstag, dem 25. März 2025, findet an der Hans-Schäufelin-Grundschule in Nördlingen die Schuleinschreibung statt. Anmeldepflichtig sind alle Kinder, die vom 01.10.2018 bis zum 30.09.2019 geboren sind sowie alle im Vorjahr zurückgestellten Kinder. Die Korridorkinder aus dem letzten Jahr müssen erneut zur Schulanmeldung kommen. Schulpflichtig sind außerdem die zwischen dem 01.07.2019 und dem 30.09.2019 geborenen „Korridorkinder“, auch diese müssen an der Schuleinschreibung teilnehmen. Vorzeitige Einschulung oder Rückstellung sind möglich und mit der Sprengelschule zu klären. Alle Eltern bitten wir, die Geburtsurkunde des Kindes oder das Familienstammbuch mitzubringen. Ebenso benötigen wir die Bestätigung über die Durchführung der Schuleingangsuntersuchung durch das Staatl. Gesundheitsamt; diese kann zeitnah nachgereicht werden. Außerdem ist der Sorgerechtsbeschluss bei Alleinerziehenden oder Geschiedenen und der Nachweis über zwei Masernschutzimpfungen vorzulegen. Ab 13.00 Uhr steht das Team der Schule zum Einschreiben zur Verfügung. Die Eltern haben bereits den ihnen zugeteilten Termin zur Einschreibung erhalten. Eltern, die für ihre Kinder keine Einladung und keinen Einschreibetermin bekommen haben, sollen sich bitte umgehend mit der Schule, Telefon 09081/5151, in Verbindung setzen. Das Veranstaltungsdatum stimmt nicht; es war nicht möglich, dieses für März anzuklicken!

Schuleinschreibung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Nördlingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis