Schwaben Präzision stellt die "Vision 2028" vor

Das Nördlinger Unternehmen richtet seine Ziele neu aus. Was hinter der neuen Agenda steckt.

2020 und 2021 waren geprägt durch Unsicherheit in der Planung, ständige Veränderungen von Maßnahmen und Vorhaben sowie schwankenden Umsätzen. Die SPN Schwaben Präzision steuerte durch diese Zeit, ohne den Kurs aus dem Auge zu verlieren. So wurden trotzdem oder gerade deshalb die Ziele für eine Neuausrichtung bis 2028 ausgearbeitet.

„Das neue Jahr steht im Zeichen unserer SPN Vision 2028. Wir haben uns nicht beirren lassen und haben unseren Neuerungskurs intensiv vorbereitet und erfolgreich gestartet, so dass wir in diesem Jahr die weiteren geplanten Schritte angehen können“, so Rainer Hertle, technischer Geschäftsführer der SPN Schwaben Präzision in Nördlingen, einer Mitteilung zufolge.

Rainer Hertle, technischer Geschäftsführer der Schwaben Präzision. Foto: Schwaben Präzision

Die SPN Schwaben Präzision entwickelt und fertigt kundenspezifische Antriebssysteme in den verschiedensten Branchen, von der Textilmaschinenbranche über die Luftfahrt hin zur Automatisierungstechnik. Die in Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Kundengruppen erworbene Expertise in der Getriebe- und Antriebstechnik werde nun auf weitere Branchen ausgeweitet. So ist die Intralogistik ein Fokus des Geschäftsjahres 2022.

Deshalb ist eine erstmalige Präsenz auf der Fachmesse LogiMAT Ende Mai geplant. Die Entwicklung eines Fahr- und Lenkantriebs für ein weltweit renommiertes Unternehmen im Maschinen- und Anlagenbau gebe diesem Kurs recht. Diese Lösung ist für die spezifischen Anforderungen von ‚Automated Guided Vehicles‘ (AGV) auf Flexibilität, hohe (Reaktions-) Geschwindigkeit und fahrerische Intelligenz ausgelegt. Zum Einsatz kommen die AGVs im Transport von bis zu einer Tonne schweren Paletten in Logistikzentren, heißt es weiter.

Schwaben Präzision: Neuer Meilenstein soll ein digitales Getriebe sein

Weitere Meilensteine der SPN Vision 2028 werden mit der Entwicklung eines digitalen Getriebes gestartet. Bereits in Kooperation mit diversen Kunden werden verschiedene Sensor-Stufen getestet, um so die Überwachung der Getriebe mit Daten und Indikatoren messen zu können. Mit Manpower und großer Expertise in der Entwicklungsabteilung entstehen so zukunftsweisende Lösungen für den Maschinenbau, die Umwelttechnik und Energietechnik, fokussierte Märkte der SPN Schwaben Präzision.

"Die Auftragsbücher für 2022 sind bereits heute gut gefüllt und wir freuen uns, dass unser Kurs der Digitalisierung und Neuorientierung in Zukunftsmärkte in diesem Jahr Früchte tragen wird“, sagt Rainer Hertle abschließend. (AZ)