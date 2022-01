Nördlingen/Schwäbisch Hall

12:00 Uhr

Sie hat den Brustkrebs besiegt und will jetzt Frauen Mut machen

Dana Holzner ist 2019 selbst an Brustkrebs erkrankt und möchte mit ihrem Kurs Krebspatientinnen durch Ernährung, mentale Übungen und Sport helfen.

Plus Die gebürtige Nördlingerin Dana Holzner will nach der eigenen Brustkrebs-Diagnose und überstandener Chemotherapie Frauen mit ähnlichem Krankheitsbild helfen.

Von Lisa Gilz

Dana Holzner hat am eigenen Körper erlebt, was Krebs mit einem macht. Physisch und psychisch. Trotz der Schockdiagnose hat die gebürtige Nördlingerin nicht aufgegeben und ständig an sich gearbeitet. Sie hat ihren Weg gefunden, die Krankheit besiegt und arbeitet daran, das Bewusstsein für Brustkrebs zu schärfen und betroffene Frauen zu unterstützen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen