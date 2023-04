Schwangere muss nach Unfall ärztlich versorgt werden

Ein Auto fährt auf einen Pkw auf der B466 auf. Der Fahrer und seine schwangere Beifahrerin im vorderen Fahrzeug werden leicht verletzt.

Ein Auffahrunfall hat sich am Dienstag gegen 15 Uhr in Nördlingen ereignet. Laut Polizeibericht erkannte ein 50-jähriger Fahrer an der Auffahrt von der B466 zur B25 zu spät, dass der vor ihm fahrende 24-Jährige aufgrund der Verkehrssituation anhalten musste und fuhr auf den Pkw auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden laut dem Bericht der 24-jährige Fahrer und dessen schwangere Beifahrerin leicht verletzt und mussten ärztlich versorgt werden. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5500 Euro. (AZ)

