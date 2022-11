Schwarzer Audi bei den Kornschrannen in Nördlingen angefahren

Bereits am Samstag wird bei den Kornschrannen in Nördlingen ein geparktes Auto angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine unbekannte Person hat am Samstag zwischen 14.30 Uhr und 14.50 Uhr in der Straße Bei den Kornschrannen in Nördlingen einen geparkten Audi angefahren. An dem schwarzen Wagen wurde nach Angaben der Polizei der hintere linke Radkasten beschädigt, es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. Weil der Verursacher seinen Pflichten nicht nachkam, bittet die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)

