Schwarzer VW am Dialysezentrum in Nördlingen angefahren

Am Dialysezentrum des Krankenhauses Nördlingen wird am Dienstag ein schwarzer VW Golf angefahren. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.

Eine unbekannte Person hat am Dienstag auf dem Parkplatz des Dialysezentrums des Krankenhauses in Nördlingen ein Auto angefahren. Dabei entstand laut Polizei an dem schwarzen VW Golf ein Streifschaden an der linken hinteren Tür, der sich auf ungefähr 1000 Euro beläuft. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern, die Polizei bittet unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)