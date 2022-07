Schwarzer VW Golf in der Augsburger Straße in Nördlingen angefahren

In der Augsburger Straße wird zwischen Montag und Dienstag ein geparkter VW Golf beschädigt. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat zwischen Montag, 12 Uhr, und Dienstag, 10 Uhr, in der Augsburger Straße in Nördlingen einen geparkten VW Golf angefahren. Bei dem schwarzen Auto wurde laut Polizei die vordere linke Stoßstange beschädigt, es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1800 Euro. Weil der Unfallverursacher seinen Pflichten nicht nachkam, bittet die Polizei Nördlingen unter Telefon 09081/29560 um Hinweise. (AZ)