Schwarzes Fahrrad in Nördlingen gestohlen

Ein schwarzes Fahrrad wird in Nördlingen am Sonntag gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise zu der Tat.

Ein unbekannter Täter hat am Sonntag An der Berger Mauer in Nördlingen ein abgestelltes Fahrrad gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde das schwarze Trekking-Rad zwischen 16.30 und 20.30 Uhr entwendet. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat oder den Verbleib des Fahrrads und nimmt diese unter Telefon 09081/2956-0 entgegen. (AZ)

