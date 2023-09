Nördlingen

Schwerer Unfall am Samstagabend in Nördlingen

Schwerer Unfall zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer am Samstagabend in Nördlingen

In der Kerschensteinerstraße in Nördlingen stoßen am Samstagabend ein Auto- und ein Motorradfahrer zusammen. Die Feuerwehr leitet den Verkehr um.

Wegen eines schweren Unfalls ist am Samstagabend die Kerschensteinerstraße vorübergehend gesperrt gewesen. An der Abzweigung zum Heideweg stieß ein Motorradfahrer mit einem ausfahrenden Auto zusammen. Der Motorradfahrer wurde schwerer, aber nicht lebensgefährlich verletzt, teilt die Polizei mit. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um. (AZ)

