Erhebliche Blechschäden, die Verursacher regeln den Schaden jedoch nicht

In Nördlingen notierte der Geschädigte immerhin das Kennzeichen des Verursachers. In zwei weiteren Fällen ist der Verursacher nicht bekannt.

Mehrere Unfallfluchten meldet die Nördlinger Polizei an diesem Wochenende. So parkte ein 44-Jähriger sein Auto am Samstag in der Deininger Straße in Nördlingen und wartete auf einen Bekannten. Der 71-jährige Unfallverursacher soll rückwärts aus einer Hofeinfahrt herausgefahren und gegen das geparkte Auto gestoßen sein. Anschließend fuhr der Senior ohne anzuhalten weiter. Da sich der Geschädigte das Kennzeichen notierte, konnte der Fahrer unverzüglich ermittelt werden. Die Polizei schätzt, dass ein Schaden von rund 750 Euro entstanden ist.

Im Zeitraum zwischen Freitagabend und Samstagmittag ist außerdem in der Glashütter Straße ein geparktes Auto beschädigt worden. Der Sachschaden in diesem Fall ist deutlich höher: Er beträgt laut Polizei rund 3000 Euro.

Kratzer an einem Auto in der Straße Am Pfarrhof in Schwörsheim

In etwa der selben Höhe ist der Schaden an einem Fahrzeug, das in der Straße Am Pfarrhof in Schwörsheim abgestellt war. Inhaber ist ein 54-Jähriger. Der Polizei zufolge soll am Freitag im Zeitraum zwischen 7.50 und 12.30 Uhr ein Unbekannter mehrere Kratzer in dessen Auto verursacht haben. Es wird vermutet, dass die Kratzer durch ein Fahrrad oder E-Scooter entstanden sind, sie befinden sich am linken Kotflügel sowie auf der Motorhaube. Hier schätzt die Polizei den Schaden auf rund 2500 Euro. (AZ)