Scott-Mountainbike in der Würzburger Straße gestohlen

Am Montag wird ein schwarz-weißes Mountainbike für Frauen in Nördlingen gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Montag ist in der Zeit zwischen 11.45 Uhr und 14.30 Uhr ein schwarz-weißes Damenmountainbike der Marke Scott in der Würzburger Straße gestohlen worden. Die Polizei Nördlingen bittet um Hinweise zu der Tat oder zum Verbleib des Fahrrads und nimmt diese unter der Telefonnummer 09081/2956-0 entgegen. (AZ)