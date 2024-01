Nördlingen

06:00 Uhr

Sechs Agenten auf Gesangs-Mission in Nördlingen

Six Pack überzeugte gesanglich in Nördlingen. Das Kulturforum hatte das Konzert organisiert.

Plus Die Gruppe Six Pack tritt in der Alten Schranne auf. Das Publikum ist vom Humor der Sänger begeistert. Doch es gibt einen Höhepunkt an diesem Abend.

Das erste Konzert von Six Pack im vergangenen Oktober musste abgebrochen werden, weil ein Bandmitglied erkrankt war. Jetzt fand die Fortsetzung der Kulturforum-Veranstaltung statt, beziehungsweise die sechs Ausnahmesänger begannen noch einmal von vorn. Agentenecht gekleidet mit Trenchcoats, darunter schwarze Anzüge, weiße Hemden plus Fliege, blank polierte Lackschuhe. Besser kann man als „MI6-Pack“-Truppe nicht angezogen sein. Und eines gleich vorweg: Was die Chaos-Schauspieltruppe dem Publikum im ausverkauften Schrannensaal an Wortspielen, extrem guten wie auch extrem flachen Gags und hanebüchene Stories auftischte, lässt sich nicht annähernd beschreiben.

Grob gesagt ging es in dem „Trauerspiel in drei Akten" um vorübergehend arbeitslose Ex-Agenten, die den „bösen Wicht“ suchten und selbstverständlich nicht fanden. Weil sich die Geheimdienst-Kapazitäten Johannes Betz, Markus Burucker, Bernd Esser, Lars Kienle, Markus Lohmüller und Chris Strobler (selbstverständlich mit Tarnnamen von Agent 005 bis hinunter zu Agent 00) allesamt und pausenlos in ihrem Gewirr aus Unsinn und Slapstick-Overkill verstrickten. Da schwirrten Margot und Erich Hoenecker durch die Szenerie, ein gewisser Karl Laschnikow sollte Waffen besitzen, eine wichtige Information entpuppte sich als Margots Einkaufszettel und Mofas wurden frisiert („Es ist jetzt blond“).

