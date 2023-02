Security stellt fest, dass zwei Männer in Disko Kokain konsumieren

Zwei Männer werden dabei gesehen, wie sie Betäubungsmittel konsumieren. Sie bekommen nicht nur ein Hausverbot in der Diskothek.

Zwei Personen haben am Sonntag, 5. Februar, gegen 3.45 Uhr in einer Nördlinger Diskothek Betäubungsmittel konsumiert. Dies stellte nach Angaben der Polizei ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes fest. Bei der anschließenden Überprüfung sei eine geringe Menge an Kokain sichergestellt worden. Der Inhaber der Diskothek sprach ein Hausverbot aus, zudem folgen Ermittlungen aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

