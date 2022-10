Nördlingen

11:30 Uhr

Sehr hohe Nachfrage nach günstigem Wohnraum setzt sich fort

Plus Die Grundmiete für Wohnungen der gemeinnützigen Baugenossenschaft steigt um drei Cent auf 5,05 Euro pro Quadratmeter. Noch immer ist die Nachfrage hoch.

Von Bernd Schied

Die gemeinnützige Baugenossenschaft ist und bleibt ein Garant für günstigen Wohnraum in Nördlingen. Dies wurde einmal mehr bei der Mitgliederversammlung im Klösterle deutlich. Die durchschnittliche Grundmiete pro Quadratmeter in den vermieteten Wohnungen liegt nach Angaben von Geschäftsführer Blasius Wizinger derzeit bei 5,05 Euro. Dies bedeute eine Erhöhung von drei Cent gegenüber dem Vorjahr, resultierend aus Modernisierungen und Anpassungen nach Neuvermietungen. Damit liege die Genossenschaft um über 20 Prozent unter den Mieten auf dem freien Markt. Wizinger versicherte, Vorstand und Aufsichtsrat wollten grundsätzlich an den niedrigen Entgelten für Wohnraum festhalten, trotz gestiegener Bau- und Betriebskosten.

