Seit 30 Jahren beschenkt der Rotary Club jugendliche Strafgefangene

Der Rotary Club Nördlingen verpackt auch dieses Jahr wieder Geschenke für junge Menschen im Gefängnis, die keine Familie haben. Auch ein Brief liegt dem Paket bei.

Alle Jahre wieder beschenkt der Rotary Club Nördlingen ausgewählte jugendliche Strafgefangene der JVA Niederschönenfeld mit einem Weihnachtspaket. Seit nunmehr dreißig Jahren nimmt sich der Club dieser Mitmenschen an und bringt ihnen Präsente im Wert von jeweils etwa 50 Euro zu Weihnachten in die Anstalt. Die Gefängnisleitung wählt zusammen mit den Sozialbediensteten jeweils vierzig bis siebzig Gefangene aus, die ein solches Paket erhalten sollen.

Es handelt sich dabei um Gefangene, die an Weihnachten keinerlei Zuwendungen von außen haben, weil sich zum Beispiel die Freundin, die Frau, die Familie oder Freunde aufgrund der Inhaftierung abgewandt haben und die Inhaftierten diese Situation an Weihnachten als besonders prekär empfinden müssen. Am Heiligen Abend erhalten die Gefangenen die Pakete. Leonhard Dunstheimer, der sich auch über die Weihnachtsaktion hinaus um jugendliche Strafgefangene kümmert, meint dazu: "Wir heißen keineswegs gut, was bei jedem Einzelnen vorgefallen ist und weswegen die Gefangenen eine Strafe verbüßen. Es geht uns vielmehr um die humanitäre Geste, verbunden mit der Hoffnung, dass diese Erfahrung für die jungen Menschen eine Hilfe bei der Wiedereingliederung in die Gesellschaft ist."

Was der Rotary Club den Gefangenen in der JVA Niederschönenfeld schreibt

Jedem Paket ist neben (vor allem) Lebensmitteln und anderen kleinen Aufmerksamkeiten ein Brief beigelegt, aus dem Raimond Eberle, der aktuelle Präsident des Rotary-Club Nördlingen Auszüge zitiert: "Für Sie ist dieses Weihnachten, was die äußeren Umstände anbelangt, in diesem Jahr nicht so schön, weil Sie derzeit einen gesellschaftlich hohen Preis bezahlen für etwas, was nicht in Ordnung war… Es werden Tage kommen, in denen auch Sie wieder unter anderen Umständen feiern können." Auch heißt es im Brief: "Möge es Ihnen in den Stunden der Tage an Weihnachten eine kleine Freude bereiten und Sie in Ihrer Hoffnung auf eine gute Zukunft bestärken." Tagelang haben die Mitglieder des Rotary Clubs zusammengeholfen, Lebensmittel besorgt, die Pakete liebevoll gepackt, verladen und nach Niederschönenfeld gefahren.

In der JVA Niederschönenfeld sind Jugendliche und junge Männer untergebracht. Foto: Simon Bauer (Archivbild)

In den inzwischen 30 Jahren der Aktion haben die Mitglieder unglaublich viele und auch unglaublich berührende Dankesbriefe bekommen. "Diese Rückmeldungen bestärken uns Jahr für Jahr, dass es das Richtige ist, was wir hier tun", sagt Leonhard Dunstheimer. Man will den Gefangenen Hoffnung und ein Zeichen geben, dass es draußen Menschen gibt, die ihnen verzeihen und es immer einen Weg gibt, wieder in die Spur zu kommen. "Wenn wir nur einen dieser Menschen auf den richtigen Weg zurückbringen, dann hat sich das ganze Projekt gelohnt", sagt Raimund Eberle und hilft weiter mit, die über fünfzig Pakete in den Kleinbus zu verfrachten.