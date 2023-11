Senior beschädigt Auto in Nördlingen

Auf einem Parkplatz in Nördlingen kommt es zu einem Unfall. Der Schaden ist vierstellig.

Ein Autofahrer hat am Dienstag auf einem Parkplatz in Nördlingen ein Auto touchiert. Laut Angaben der Polizei fuhr der 77-Jährige gegen 11 Uhr beim Einparken auf dem Lamm-Parkplatz am Schäfflesmarkt das Auto einer 79-Jährigen an. Dabei entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. (AZ)