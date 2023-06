Senior fährt in Nördlingen betrunken Auto

Bei einem 76-jährigen Autofahrer wird in Nördlingen Alkoholgeruch festgestellt. Der Atemalkoholtest bestätigt die Vermutung der Beamten. Er erhält eine Anzeige.

Ein 76-jähriger Autofahrer ist am Samstagmorgen in der Friedrich-Ebert-Straße in Nördlingen bei einer Verkehrskontrolle gestoppt worden. Laut Polizeibericht ergab der Alkoholtest bei dem Senior einen Wert von 0,96 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und in der Polizeiinspektion wurde ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest gemacht. Der Mann erhält eine Anzeige mit Bußgeld und ein Fahrverbot.(AZ)

