Senior in Nördlingen bei Diebstahl erwischt

Ein 67-jähriger Mann ist am Donnerstag in Nördlingen beim Stehlen erwischt worden. Die Nördlinger Polizei teilt mit, dass der Senior in einem Baumarkt in der Hofer Straße ein Werkzeug im Wert von neun Euro in seine Tasche steckte. Daraufhin verließ er den Laden, ohne zu bezahlen. Der Mann erhält nun eine Anzeige und Hausverbot für den Baumarkt. (AZ)