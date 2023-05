Nördlingen

Senior stiehlt Lebensmittel im Wert von zehn Euro

In Nördlingen werden am Dienstag mehrere Diebstähle in Läden beobachtet. Den Dieben droht eine Strafanzeige.

In einem Baumarkt, in einem Verbraucherladen und in einer Drogerie in Nördlingen werden am Dienstag Diebstähle beobachtet. Die Diebe bekommen eine Strafanzeige.

In einem Verbrauchermarkt in Nördlingen ist ein 65-Jähriger beim Stehlen erwischt worden. Die Polizei berichtet, dass der Mann am Dienstag Lebensmittel im Wert von etwa zehn Euro in seinen Rucksack steckte und bei der Kasse nicht bezahlte. 15-Jährige stiehlt in einer Drogerie in Nördlingen In einer Nördlinger Drogerie ist eine 15-Jährige beim Diebstahl erwischt worden. Laut Polizeibericht wurde die Jugendliche dabei beobachtet, wie sie Schmuck im Wert von 15 Euro entwendete. Ein 37-Jähriger ist am Dienstag in einem Baumarkt in Nördlingen beim Stehlen beobachtet worden. Laut Angaben der Polizei hatte er Werkzeug im Wert von 35 Euro in seine Hosentasche gesteckt und nicht bezahlt. Alle Diebe erhielten eine Strafanzeige und Hausverbot in den jeweiligen Geschäften. (AZ) Für weitere Nachrichten zu Polizei-, Rettungs- und Feuerwehreinsätzen sowie zur Justiz in den Landkreisen Dillingen an der Donau und Donau-Ries abonnieren Sie unsere Facebook-Seite: Blaulicht Nordschwaben.

