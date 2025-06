Senioren-Ehepaar beim Diebstahl in Nördlingen beobachtet

Ein Ladendetektiv hat am vergangenen Mittwoch gegen 9.45 Uhr ein Ehepaar im Alter von 79 und 73 Jahren beim Ladendiebstahl in Nördlingen beobachtet. Die beiden entwendeten in einem Verbrauchermarkt in der Raiffeisenstraße Waren im Gesamtwert von etwa 24 Euro, wie es im Polizeibericht heißt. (AZ)

