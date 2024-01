Seniorin stiehlt mehrmals in Nördlinger Supermarkt

Eine Angestellte eines Supermarkts in Nördlingen beobachtet eine Frau beim Stehlen. Der Diebin droht nun eine Anzeige.

Eine 63-jährige Frau hat am Dienstagabend Waren aus einem Nördlinger Supermarkt gestohlen. Wie die Polizei berichtet, wurde die Seniorin dabei beobachtet, wie sie Lebensmittel im Wert von fünf Euro in ihre Jackentasche steckte. Die Frau fiel einer Angestellten bereits Ende des Jahres auf, als sie Hackfleisch entwendet hatte. Die 63-Jährige erhält nun eine Strafanzeige und ein Hausverbot in dem Lebensmittelgeschäft. (AZ)