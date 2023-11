Seniorinnen werden im Supermarkt bestohlen

Den Geldbeutel einer 73 Jahre alten Frau sowie der einer 82-Jährigen hat ein bislang Unbekannter am Donnerstag in verschiedenen Supermärkten in Nördlingen gestohlen.

Den Geldbeutel einer 73-jährigen Frau hat ein bislang Unbekannter am Donnerstagnachmittag um etwa 15.40 Uhr in einem Supermarkt in der Gewerbestraße in Nördlingen aus ihrer Jackentasche gestohlen.

Weiter geht aus dem Polizeibericht hervor, dass am Donnerstag gegen 10 Uhr ebenfalls der Geldbeutel einer 82 Jahre alten Frau in einem Supermarkt in der Augsburger Straße gestohlen wurde. Dieser befand sich in ihrer Handtasche. (AZ)