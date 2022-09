Nördlingen

18:14 Uhr

Servus, Wilfried Sponsel: Stadtarchiv-Leiter geht in Rente

Plus Mehr als 20 Jahre lang hat Dr. Wilfried Sponsel das Nördlinger Stadtarchiv geleitet. Jetzt geht er in den Ruhestand. Über einen, der Geschichte vermittelte.

Von Martina Bachmann

Es sei sein Anliegen gewesen, den Menschen ihre Geschichte näherzubringen, sagt Dr. Wilfried Sponsel. Denn, so schreibt er in seinem neuen Buch: "Wir alle stehen auf den Schultern unserer Vorfahren." Sponsel hat in dieser Woche seinen letzten Arbeitstag als Chef des Nördlinger Stadtarchivs, er geht in den Ruhestand. Und wenn man eine Art Bilanz nach den mehr als 20 Jahren ziehen will, in denen Sponsel diesen Posten innehatte, dann kann man ihm zweifelsohne attestieren: Sein Ziel hat er erreicht – auf mehreren Wegen.

