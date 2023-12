Sexuelle Nötigung auf BigBikeMeet-Festival? Polizei fahndet nach jungem Mann

Im August soll es beim BigBikeMeet-Festival in Nördlingen einen Vorfall von sexueller Nötigung gegeben haben. Die Polizei sucht nun einen etwa 25 Jahre alten Mann.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord hat in Absprache mit der Staatsanwaltschaft am Mittwochnachmittag eine öffentliche Fahndung nach einem jungen Mann herausgegeben. Laut der Mitteilung der Polizei sei es nach aktuellem Ermittlungsstand auf einem Festival Am Flugplatz zu einer sexuellen Nötigung zum Nachteil einer 15-Jährigen durch einen bislang Unbekannten gekommen.

Die Polizei bittet die Bevölkerung nun um Mithilfe. Folgendes soll sich den Angaben nach am 26. August 2023 zugetragen haben: Gegen 19 Uhr habe sich der bislang unbekannte Tatverdächtige offenbar Zutritt zu der Duschkabine der 15-Jährigen verschafft und sei sie auf sexuelle Weise angegangen. Eine Zeugin habe die Hilferufe der 15-Jährigen bemerkt und sei ihr zu Hilfe gekommen. Der bislang unbekannte Tatverdächtige habe daraufhin von der Jugendlichen abgelassen und sei in unbekannte Richtung geflüchtet.

Fahndung nach Mann wegen Vorfall auf Nördlinger Festival

Der Tatverdächtige werde wie folgt beschrieben:

männlich, ca. 1,90 Meter groß und ca. 25 Jahre alt, normale schlanke Statur, hellhäutig, braune glatte kurze Haare, Drei-Tage-Bart, west-/nordeuropäisches Aussehen, sprach deutsch.

Er trug einen Strohhut mit schwarzer Banderole, ein blau-rot-gestreiftes T-Shirt von Tommy Hilfiger , schwarze kurze Nike-Sporthose, schwarze Nike-Badeschlappen, Gliederkette aus Gold, Pilotensonnenbrille.

Fahndung Nördlingen Die Polizei sucht nach einer Person in Zusammenhang mit einer mutmaßlichen sexueller Nötigung auf dem Bigbike-Meet-Festival in Nördlingen. Foto: Polizeipräsidium Schwaben Nord

Wer kann Hinweise zu der abgebildeten Person geben? Wer kann Hinweise zu Tat oder Tatverdächtigem geben? Diese Zeugen sollen sich an die Kriminalpolizei Dillingen unter Telefon 09071/560. wenden. Die Kripo ermittelt in diesem Fall wegen sexueller Nötigung.

Auf Nachfrage unserer Redaktion, wieso sich die Polizei zu diesem Schritt entschieden hat, teilt ein Sprecher des Präsidiums mit, dass man immer zuerst mildere Mittel anwende. Diese hätten bislang aber nicht zu einer Identifizierung des Mannes geführt. Daher ergreife man nun diese Maßnahme, von der sich die Polizei einen Erfolg erhoffe: "Sonst würden wir es nicht machen." Weitere Hintergründe zu dem Fall könne er aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht nennen. (AZ)