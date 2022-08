Sie haben ihren Abschluss an der Liselotte-Nold-Schule gemacht

Die Absolventen und Absolventinnen aus fünf Berufszweigen feiern. Die Altenpflegekräfte sind die letzten, die im alten, dualen System unterrichtet wurden.

„Berufe für Menschen“: Das ist das Motto für die Ausbildungen, die an der Liselotte-Nold-Schule angeboten werden. Doch was macht den Menschen aus, fragte Dekan Gerhard Wolfermann in seiner Ansprache für die Absolventen und Absolventinnen aus fünf Berufszweigen: Kreativität, Vernunft, Moral und Empathie, Ehrfurcht vor dem Leben. Dies alles wollen die Lehrkräfte ihren Schülern und Schülerinnen mitgeben, um sie zusammen mit Fachwissen und fachpraktischen Kenntnissen optimal auf das Berufsleben vorzubereiten.

Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten, staatlich anerkannte Helfer und Helferinnen für Ernährung und Versorgung sowie Kinderpfleger und Kinderpflegerinnen, Pflegefachhelfer und Pflegefachhelferinnen (Altenpflege) sowie Altenpfleger und Altenpflegerinnen hielten Rückschau auf ihre Ausbildung und konnten ihre Abschlusszeugnisse verbunden mit den Glückwünschen der Schulleitung in Empfang nehmen. Besonders geehrt wurden die jeweils Klassenbesten: Anna-Lena Fiedler (Ernährung und Versorgung), Madlene Hönle (Kinderpflege), Nurhayet Okutan (Altenpflegehilfe), Ismet Krekic (Altenpflege) sowie Hanna Meier (Ergotherapie) erhielten für ihre hervorragenden Leistungen einen Büchergutschein. Sie schlossen ihre Ausbildung mit einem Durchschnitt von 1,0 bis 1,8 ab.

Erster Jahrgang der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner

Ein besonderer Schwerpunkt wurde bei der Abschlussfeier der Altenpflegekräfte gesetzt, sind sie doch die letzten, die im alten dualen System unterrichtet wurden. Im nächsten Jahr wird schon der erste Jahrgang der Pflegefachfrauen und -männer nach der generalistischen Ausbildungsordnung ins Berufsleben eintreten.

Bereits seit 1988 werden an der Liselotte-Nold-Schule Altenpfleger und Altenpflegerinnen ausgebildet: zunächst an der Fachschule für Altenpflege – Voraussetzung hierfür war ein erlernter Beruf. Nach der theoretischen Ausbildung mit dem Schwerpunkt auf sozialer und psychologischer Betreuung schloss sich ein mehrmonatiges Berufspraktikum an. 2003 startete dann die duale Ausbildung an der Berufsfachschule, für die ein Lehrvertrag abgeschlossen werden musste. Schulleiterin Waltraud Bergmaier dankte allen Trägern, die damals mit großer Voraussicht dem Pflegenotstand entgegenwirkten. Immerhin 850 Fachkräfte konnte die Liselotte-Nold-Schule in den Pflegealltag entsenden.