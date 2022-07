Sie sind Fachkräfte für Grundschulkindbetreuung

Plus 2026 gibt es einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Grundschulkinder. In Nördlingen werden die dafür notwendigen Fachkräfte ausgebildet.

An der Fachschule für Grundschulkindbetreuung Maria Stern sind 14 pädagogische Fachkräfte für Grundschulkindbetreuung feierlich verabschiedet worden. Es ist der erste Jahrgang der 2020 neu gegründeten Fachschule, die Ausbildung dauert zwei Jahre.