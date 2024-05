Sie war nicht nur die Frau von Oskar Schindler

Plus Erika Rosenberg-Band ist die Biografin von Emilie Schindler. Deren Mann kennen dank Steven Spielberg viele, sie selbst aber wurde kaum beachtet.

Ein Leben, das im Schatten blieb, dem die Anerkennung für die Leistung versagt blieb, beschrieb Professor Erika Rosenberg-Band. Ihr Vortrag über „Die Geschichte hinter Schindlers Liste“ fand im Rahmen der Reihe zur politischen Bildung der Volkshochschule Nördlingen statt. Es ging um Emilie und Oskar Schindler, Zivilcourage, Mut und Tapferkeit.

Oskar Schindler ist vielen ein Begriff. Man kennt ihn aus dem Film „Schindlers Liste“ von Steven Spielberg, der 1994 mit sieben Oscars ausgezeichnet wurde. Schindlers Frau Emilie blieb im Film im Hintergrund und im Leben auch. Dies zu ändern, ist ein Anliegen von Erika Rosenberg-Band, ihrer Biographin. „Es ist die Geschichte einer Frau, die im entscheidenden Moment entschieden hat, Leben zu retten“, so Rosenberg-Band. Sie hat Emilie Schindler 1990 kennen gelernt und sie bis zu ihrem Tod 2001 begleitet.