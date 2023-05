Nördlingen

12:00 Uhr

Silke Aichhorn: "Meine Harfe ist Passion und Mission zugleich"

Plus Silke Aichhorn kommt zum Salongespräch auf Meyers Keller in Nördlingen. Die Harfenistin hat viele Aufgaben und sagt, ihre Kindheit habe sie darauf gut vorbereitet.

Von Peter Urban

Guten Tag, Frau Aichhorn. Wie geht es Ihrer (so nennt sie ihr Instrument liebevoll) „Klampfe“?



Silke Aichhorn: Ich hoffe gut. Ich habe sie gestern Abend in einem Seniorenheim geparkt, weil ich heute Nacht bei Bekannten übernachtet habe, die leider keinen Schlafplatz für uns beide anbieten konnten. Ich habe sie gerade wieder abgeholt. Mit Harfe muss man flexibel sein.

Wie kommt es, dass Sie so ein entspanntes Verhältnis zu einem geradezu seriös-klassischen Instrument haben?



Aichhorn: Wir, so ein Instrument und ich, kennen uns nun schon einundvierzig Jahre. Für mich ist es ein großes Glück und ein Privileg, dass ich so einem wunderbaren Beruf zusammen mit einem so wunderbaren Instrument nachgehen darf.

