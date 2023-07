Sing@Life-Gospelchor versprüht in Nördlingen von der ersten Minute an Freude

Der Chor gibt ein Konzert in der Nördlinger St.-Georgs-Kirche. Das Programm ist vielfältig und reicht von Balladen bis zu anspruchsvollen Jazzharmonien.

Wenn man Leuten begegnet, die noch Tage nach einem Konzert davon schwärmen, müssen die Akteure etwas richtig gemacht haben. Wie der Sing@Life-Gospelchor bei seinem vergangenen Konzert in der Nördlinger St.-Georgs-Kirche. Schon in den Outfits - bunte Polos in leuchtenden Farben – drückte sich Freude und Vielfalt aus. Und erst recht in der Musik konnten die Zuhörerinnen und Zuhörer beim Chor in dem anderthalbstündigen Konzert von der ersten Minute an Freude spüren.

Die Vielfalt zeigte sich in der Programmauswahl von Kirchenmusikdirektor Udo Knauer, so eine Pressemitteilung. Dabei spannte sich der Bogen vom choralartigen „Au coeur de ce monde“ des Taizé-Komponisten Jacques Berthier über Gospelballaden, unter anderem von Michael R. Martin, dem Gospelreferenten des bayerischen Popularmusikverbandes, über Stücke mit funkigen Elementen, Swing und Rock bis hin zu den anspruchsvollen Jazzharmonien des Sanctus und Agnus Dei aus der „Jazz Missa Brevis“ von Will Todd. Hier konnte der Chor zeigen, dass er nicht nur im Forte rocken kann, sondern auch feine dynamische Abstufungen draufhat und in der Lage ist, große musikalische Linien zu spannen.

Sing@Life-Gospelchor zeigt sin in Nördlingen in Bestform

Zu einem von vielen Höhepunkten geriet der Spiritual „Elijah Rock“ in einer fünfstimmigen a-cappella Fassung. Der Knaller jedoch war am Ende „O when the saints“, das in einem fulminanten doppelchörigen Schluss (und einem hohen „C“ im Sopran) gipfelte und sich in einem befreienden gerufenen „Yeah!“ entlud. Der Chor Sing@Life war in Bestform und zeigte Präsenz mit hellen und klaren Sopranen, kräftigen Bässen und mit sich zu einem homogenen Gesamtklang verbindenden Mittelstimmen. Auch die vier Solisten, darunter zwei der erfreulich vielen Jugendlichen im Chor, fügten sich nahtlos und den Erfordernissen ihrer Songs gemäß in das Ganze ein und verführten das Publikum zu begeistertem Applaus.

Folglich konnte Knauer die fast 60 Sängerinnen und Sänger - übrigens mit einer starken Männerbesetzung - überwiegend mit lockerem Dirigat, mit kleinen animierenden Gesten und mit sparsamer und gerade deshalb wirkungsvoller Choreografie durch die 17 Chorstücke leiten. Unterstützt wurde er dabei von einer vierköpfigen Familien-Band, in der Peter Hoenke-Eisenbarth, über dem sicheren Fundament seiner Brüder Lothar und Klaus an Schlagzeug und Bass und seiner Frau Veronika am E-Piano, abwechselnd mit Saxophon, Klarinette und verschiedenen Gitarren wohldurchdachte farbige Akzente setzte.

Der Funke sprang über in Sankt Georg

Anstelle eines gedruckten Programms führte Knauer zusammen mit Chormitgliedern so humorvoll wie tiefgründig durch den Abend. Der Funke sprang über, am Ende gab es einen begeisterten Schlussapplaus mit teilweise stehenden Ovationen in der bis in die letzte Reihe besetzten Kirche. Nach einer Zugabe mit einer rockigen Version des Klassikers „This little light of mine“ verabschiedete sich der Chor mit einer Popversion des Lutherliedes „Verleih uns Frieden gnädiglich“ auf Französisch und Deutsch. Man kann Sing@Life nur wünschen, dass die musikalische und inhaltliche Botschaft des Abends auch auf seiner bevorstehenden Frankreichreise so gut ankommt, wie in Nördlingen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch